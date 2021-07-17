عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميًا.. الكشف عن ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة

ميتسوبيشى إكليبس
ميتسوبيشى إكليبس كروس 2022 الهجينة

أعلنت اليوم شركة ميتسوبيشى، الكشف عن سياراتها الجديدة إكليبس كروس موديل 2022 الهجينة بالقابس ، بثلاث فئات سعرية وهم ES و أسباير و إكسيد .

تفاصيل ميتسوبيشى إكليبس كروس

 

وقالت شركة ميتسوبيشى ان السيارة إكليبس كروس موديل 2022 الهجينة ، ستستمد قوتها من محرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 2.4 لتر يولد قوة 126 حصان، وعزم دوران يبلغ 199 نيوتن. متر، والذي يعمل مع محرك كهربائي بقوة 80 حصان و137 نيوتن. متر من عزم الدوران على المحور الأمامي .

 بالإضافة الى مُحرك آخر كهربائي بقوة 93 حصان و195 نيوتن. متر من عزم الدوران على المحور الخلفي، كما تتوفر بحزمة بطارية سعة 13.8 كيلوواط/سا توفر نطاق كهربائي نقي يصل إلى 55 كلم للشحنة الكاملة.

 

وتأتى السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2022 بالفئة الأساسية ES ، بجنوط معدن مقاس 18 بوصة وشاشة نظام ترفيهي مقاس 8 بوصة ومصابيح هالوجين أمامية ونظام صوتي بأربعة مكبرات صوت، وكاميرا عكسية، والكبح الذاتي في حالات الطوارئ والتحذير من مغادرة المسار ومثبت السرعة.

اما الفئة أسباير ، فتأتى بنظام صوتي مكون من ثمانية مكبرات صوت ومقاعد أمامية مدفأة ومقعد سائق بتعديل كهربائي، مع نظام تثبيت السرعة التكيفي، ومراقب النقاط العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية ومُساعد تغيير المسار، وأجهزة استشعار أمامية لركن السيارة.

 

وفى النهاية فان اعلى اصدار وهو إكسيد ، يأتي بمصابيح أمامية ليد ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية، وشاشة عرض علوية، ومقاعد بحافة جلدية، مع فتحة سقف مزدوجة، ومقاعد خلفية مدفأة، وعجلة قيادة مدفأة، وبطانة أمامية سوداء، ومقعد راكب بتعديل كهربائي، ونظام ميتسوبيشي Ultrasonic للتخفيف من التسارع.

اما عن أسعار ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2022 الهجينة بالقابس الرسمية فتأتى، فئة ES الإصدار الأساسي بسعر 34,518 دولار ، وفئة أسباير بسعر 37,050 دولار ، و فئة إكسيد الأعلى بسعر 40,087 دولار .

 

كما اكدت شركة ميتسوبيشى ان السيارة إكليبس كروس موديل 2022 الهجينة بالقابس ، ستبدأ عملية تسليمها للعملاء في أغسطس المقبل .

ميتسوبيشي اكليبس إكليبس كروس ميتسوبيشي إكليبس ميتسوبيشى إكليبس كروس 2022

موضوعات متعلقة

مواصفات مرسيدس GLE بعد طرحها في مصر .. صور

كيفية الشراء من سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة 5 مايو و السيارات المعروضة

بالأسعار .. مقارنة بين أوبل كروس لاند و MG ZS موديل 2021|صور

تويوتا تطرح سيارة BZ4X الاختبارية .. صور

المواصفات الكاملة للسيارة كيا كرنفال 2022 جديده كليا

Seres SF5.. هواوي تطلق رسميا أول سيارة كهربائية

لكزس تكشف عن ES 2022 فيس ليفت رسميا .. صور

أفضل 5 سيارات سيدان ياباني فى السوق المصرية.. الأرخص بـ256 ألف جنيه | صور

ترشيحاتنا

أهلي مدينة نصر يستعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا بـ ٥ شاشات عملاقة

لتجنب الإصابة بها .. اكتشف أسباب البواسير

قبل العيد.. الذهب يتراجع جنيهان في نهاية تعاملات اليوم

فييرا يكشف لـ صدي البلد فرص الاهلي للفوز بـ دورى أبطال إفريقيا

رسميًا.. الكشف عن ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة

جوجل تطرح إصدار Android 12 beta 3 رسميا.. إليك أبرز مميزات أندرويد 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

يطالبها بتعويض ٥ ملايين جنيه.. تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس إداريا

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

انخفاض منسوب النيل.. كارثة في السودان بسبب سد النهضة

مدرس يشيد بـ امتحان الكيمياء للثانوية العامة: جميل ويتحل في دقايق

قرار عاجل بخصوص دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ