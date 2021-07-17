رسميًا.. الكشف عن ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة

أعلنت اليوم شركة ميتسوبيشى، الكشف عن سياراتها الجديدة إكليبس كروس موديل 2022 الهجينة بالقابس ، بثلاث فئات سعرية وهم ES و أسباير و إكسيد .

تفاصيل ميتسوبيشى إكليبس كروس

وقالت شركة ميتسوبيشى ان السيارة إكليبس كروس موديل 2022 الهجينة ، ستستمد قوتها من محرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 2.4 لتر يولد قوة 126 حصان، وعزم دوران يبلغ 199 نيوتن. متر، والذي يعمل مع محرك كهربائي بقوة 80 حصان و137 نيوتن. متر من عزم الدوران على المحور الأمامي .

بالإضافة الى مُحرك آخر كهربائي بقوة 93 حصان و195 نيوتن. متر من عزم الدوران على المحور الخلفي، كما تتوفر بحزمة بطارية سعة 13.8 كيلوواط/سا توفر نطاق كهربائي نقي يصل إلى 55 كلم للشحنة الكاملة.

وتأتى السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2022 بالفئة الأساسية ES ، بجنوط معدن مقاس 18 بوصة وشاشة نظام ترفيهي مقاس 8 بوصة ومصابيح هالوجين أمامية ونظام صوتي بأربعة مكبرات صوت، وكاميرا عكسية، والكبح الذاتي في حالات الطوارئ والتحذير من مغادرة المسار ومثبت السرعة.

اما الفئة أسباير ، فتأتى بنظام صوتي مكون من ثمانية مكبرات صوت ومقاعد أمامية مدفأة ومقعد سائق بتعديل كهربائي، مع نظام تثبيت السرعة التكيفي، ومراقب النقاط العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية ومُساعد تغيير المسار، وأجهزة استشعار أمامية لركن السيارة.

وفى النهاية فان اعلى اصدار وهو إكسيد ، يأتي بمصابيح أمامية ليد ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية، وشاشة عرض علوية، ومقاعد بحافة جلدية، مع فتحة سقف مزدوجة، ومقاعد خلفية مدفأة، وعجلة قيادة مدفأة، وبطانة أمامية سوداء، ومقعد راكب بتعديل كهربائي، ونظام ميتسوبيشي Ultrasonic للتخفيف من التسارع.

اما عن أسعار ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2022 الهجينة بالقابس الرسمية فتأتى، فئة ES الإصدار الأساسي بسعر 34,518 دولار ، وفئة أسباير بسعر 37,050 دولار ، و فئة إكسيد الأعلى بسعر 40,087 دولار .

كما اكدت شركة ميتسوبيشى ان السيارة إكليبس كروس موديل 2022 الهجينة بالقابس ، ستبدأ عملية تسليمها للعملاء في أغسطس المقبل .