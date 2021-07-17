تلقى عرضين من أوروبا.. الزمالك يحسم قراره النهائي بشأن مستقبل إمام عاشور

قرر مسؤولو نادي الزمالك غلق الباب أمام رحيل إمام عاشور لاعب وسط الفريق بعدما تلقى اللاعب عرضين أحدهما تركي والأخر مجري في الفترة الأخيرة للرحيل عن النادي.

وكان اللاعب عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي لإخطاره بتلقيه عروض للاحتراف في الفترة الأخيرة، إلا أن مسؤولي القلعة البيضاء رفضوا فكرة التفريط في اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي عن القلعة البيضاء.

ويتمسك الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون باستمرار اللاعب في صفوف الفريق الأبيض خاصة وأنه البديل الوحيد لساسي في الفترة الحالية.

ويتواجد إمام عاشور رفقة المنتخب الأولمبي حاليا في طوكيو استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق منافساتها بعد أيام قليلة.

الزمالك يخوض تدريباته اليومن استعدادا لغزل المحلة



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه، اليوم، السبت في الخامسة مساء بملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

ويستعد الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء اليوم الجمعة بعد حصول اللاعبين على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.