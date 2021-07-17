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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاد أن يحدث كارثة.. السيطرة على حريق داخل مطار وسط بغداد

العراق
العراق

أعلنت مديرية الدفاع المدني فى العراق، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع داخل مطار المثنى، وانقذت حاويه للأعتدة والصواريخ وسط بغداد.

وقالت المديرية وفقا لما ذكرته السومرية نيوز، إنه "باجراء خاطف وتدخل سريع تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حاوية للمواد الكهربائية المستهلكة تجاورها حاويه للأعتدة والصواريخ المتوسطة داخل مطار المثنى وسط بغداد".

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وأشارت إلى أن "فرقها ابعدت النيران عن حاوية الاعتدة المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وطلبت المديرية، "بفتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

العراق وسط بغداد مطار المثنى مديرية الدفاع المدني اخماد حادث حريق

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