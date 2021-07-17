كيانات و مبادرات شبابية تعلن انضمامها لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة

أعلنت عدد من الكيانات و المبادرات الشبابية انضمامها لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة، والذي تم إعلان انطلاقه في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية الأخيرة بانطلاق مشروع تنمية الريف المصري والذي يخدما يقرب من 58 مليون مواطن .

ومن الكيانات التي أعلنت انضمامها للاتحاد مؤسسة بكرة لينا ، ومبادرة السياسي الشاب ، تحالف شباب 30 يونيو ، وشباب يلا سيسي .

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات " المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة” المقامة باستاد القاهرة.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة”، لتنمية قرى الريف المصرى، مساء اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية

وتتضمن الاحتفالية التي تقام لفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي، استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التى حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

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