فييرا يكشف لـ صدي البلد فرص الاهلي للفوز بـ دورى أبطال إفريقيا

كشف جورفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك والاسماعيلي عن فرص الاهلي لتحقيق لقب بطولة دورى أبطال إفريقيا امام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وفي حوار اجراه صدى البلد مع جورفان فييرا، أكد أن الاهلي الاقرب لتحقيق بطولة دورى أبطال افريقيا خصوصا ان مباراة النهائي في المغرب والاحمر لعب هناك مرات عديدة ويعلم طبيعه الاجواء في الدار البيضاء.

وأكمل : هناك لاعبين من المغرب يلعبون في الدورى المصري وبالتالي سيكون هناك دعم جماهيري للأهلي في المغرب وهذه نقطة مهمة للغاية .

وأوضح فييرا أن الاهلي يمتلك مدرب قوي وهو موسيماني وجهاز معاون منظم وقوي ويعرفون جيدا الكرة الافريقية وخصوصا الجنوب إفريقية وبالتالي فإن المعلومات متوفرة امام الاهلي عن كايزر تشيفز وهذا يعزز فرص الفوز.

وأردف فييرا : الاهلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين القادرين علي خطف الانتصار مثل قفشة ومحمد شريف .

وأعرب جورفان فييرا المدير الفني السابق للاسماعيلي والزمالك عن اعتقاده ان الاهلي الاقرب لتحقيق بطولة دورى أبطال افريقيا رغم الرغبة الكبيرة التى يمتلكها لاعبي كايزر.

وتولى جورفان فييرا تدريب عدد كبير من الفرق العربية والمنتخبات الافريقية والزمالك والاسماعيلي وسموحة في مصر .

موعد مباراة الاهلي وكايزر تشيفز

وتقام مباراة الاهلي أمام كايزر تشيفز اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب محمد الخامس بالمغرب في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium .