سفير مصر باليابان يكشف حقيقة وجود إصابات كورونا بين لاعبي المنتخب الاولمبي..فيديو

كشف السفير أيمن كامل، سفير مصر باليابان حقيقة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا داخل قرية الرياضيين الأولمبية بطوكيو.



وقال "كامل"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أتابع وصول البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو، والاستعدادات تسير على قدم وساق لبدء المنافسات، ونتمى أن يكون التمثيل مشرف للدولة المصرية ويرفع اسم مصر عاليا أثناء الدورة".



وتابع: "ننسق مع السلطات الصحية في اليابان للإطمئنان على أماكن إقامة البعثة المصرية في اليابان"،: مردفا: "الاجراءات الاحترازية داخل القرية الرياضية تطبق على أعلى مستوى، والجانب الياباني يحرص على أن تسير جميع الانتقالات داخل الفقاعة الصحية المعزولة".



وأوضح أنه يتم مراعاة كافة الشروط والتدابير الاحترازية على أعلى مستوى والجانب الياباني حساس ويتوخى الحذر والدقة في كل الإجراءات ويتم توقيع الفحوصات اليومية على اللاعبين لكافة المنتخبات الموجودة، وإذا كان هناك اشتباه في أي حالة من الحالات يتم عزل الفريق بالكامل الذي تنتمي إليه الحالة، ويتم التأكد من عدم حدوث أي اختلاط".



وتابع: "الجانب الياباني لديه خط سير كامل للحالة المصابة، للمخالطين بها والبعثة المصرية في أمان والجزء الذي وصل بخير وأنا قمت بزياة المعسكر التدريبي الخاص بالفريق المصري، وتأكدت من تطبيق الاجراءات الاحترازية".

أول صور من مران منتخب مصر الأولمبي في اليابان استعدادا لـ طوكيو 2020



وأدى منتخب مصر الاولمبي مرانه الأول على أحد الملاعب المخصصة له، قبل مواجهته لمنتخب إسبانيا، الخميس المقبل، في مستهل مشواره بأولمبياد طوكيو 2020.

جاء المران في السابعة من مساء اليوم بتوقيت اليابان؛ بعد ان وصلت البعثه ظهرا واجرت مسحة طبيه للكشف عن كورونا ثبت منً خلالها سلامة جميع أفرادها.

واعتبارا من الغد سيؤدي المنتخب تدريبه في موعد لقاء اسبانيا وهو الرابعه والنصف عصرا وتم تنظيم توقيتات وجبات الطعام بمعرفة الدكتور أيمن زين طبيب الفريق.

ويقيم المنتخب في الطابق الخامس بأحد فنادق سابورو وهو داخل الفقاعة الطبية بمعني عدم مغادرة الحجرة إلا للطعام أو التدريب حسب تعليمات اللجنة المنظمة.

وتابع شوقي غريب وجهازه المعاون، لقاء اليابان واسبانيا الودي، الذي انتهي بالتعادل ١-١.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، أن الأمور تجري وفق المخطط لها مسبقا، مؤكدا أن الجميع تعاهدوا علي بذل أقصي جهد؛ لتحقيق نتائج مشرفة خلال هذا العرس العالمي.

يذكر أن ملعب التدريب يبعد عن فندق إقامة اللاعبين “ساعة” بالأتوبيس.