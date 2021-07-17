عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر باليابان يكشف حقيقة وجود إصابات كورونا بين لاعبي المنتخب الاولمبي..فيديو

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

كشف السفير أيمن كامل، سفير مصر باليابان حقيقة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا داخل قرية الرياضيين الأولمبية بطوكيو.


وقال "كامل"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أتابع وصول البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو، والاستعدادات تسير على قدم وساق لبدء المنافسات، ونتمى أن يكون التمثيل مشرف للدولة المصرية ويرفع اسم مصر عاليا أثناء الدورة".


وتابع: "ننسق مع السلطات الصحية في اليابان للإطمئنان على أماكن إقامة البعثة المصرية في اليابان"،: مردفا: "الاجراءات الاحترازية داخل القرية الرياضية تطبق على أعلى مستوى، والجانب الياباني يحرص على أن تسير جميع الانتقالات داخل الفقاعة الصحية المعزولة".


وأوضح أنه يتم مراعاة كافة الشروط والتدابير الاحترازية على أعلى مستوى والجانب الياباني حساس ويتوخى الحذر والدقة في كل الإجراءات ويتم توقيع الفحوصات اليومية على اللاعبين لكافة المنتخبات الموجودة، وإذا كان هناك اشتباه في أي حالة من الحالات يتم عزل الفريق بالكامل الذي تنتمي إليه الحالة، ويتم التأكد من عدم حدوث أي اختلاط".


وتابع: "الجانب الياباني لديه خط سير كامل للحالة المصابة، للمخالطين بها والبعثة المصرية في أمان والجزء الذي وصل بخير وأنا قمت بزياة المعسكر التدريبي الخاص بالفريق المصري، وتأكدت من تطبيق الاجراءات الاحترازية".

 

أول صور من مران منتخب مصر الأولمبي في اليابان استعدادا لـ طوكيو 2020


وأدى منتخب مصر الاولمبي مرانه الأول على أحد الملاعب المخصصة له، قبل مواجهته لمنتخب إسبانيا، الخميس المقبل، في مستهل مشواره بأولمبياد طوكيو 2020.

جاء المران في السابعة من مساء اليوم بتوقيت اليابان؛ بعد ان وصلت البعثه ظهرا واجرت مسحة طبيه للكشف عن كورونا ثبت منً خلالها سلامة جميع أفرادها.

واعتبارا من الغد سيؤدي المنتخب تدريبه في موعد لقاء اسبانيا وهو الرابعه والنصف عصرا وتم تنظيم توقيتات وجبات الطعام بمعرفة الدكتور أيمن زين طبيب الفريق.

ويقيم المنتخب في الطابق الخامس بأحد فنادق سابورو وهو داخل الفقاعة الطبية بمعني عدم مغادرة الحجرة إلا للطعام أو التدريب حسب تعليمات اللجنة المنظمة.

وتابع شوقي غريب وجهازه المعاون، لقاء اليابان واسبانيا الودي، الذي انتهي بالتعادل ١-١.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، أن الأمور تجري وفق المخطط لها مسبقا، مؤكدا أن الجميع تعاهدوا علي بذل أقصي جهد؛ لتحقيق نتائج مشرفة خلال هذا العرس العالمي.

يذكر أن ملعب التدريب يبعد عن فندق إقامة اللاعبين “ساعة” بالأتوبيس.

ترشيحاتنا

الزراعة: استمرار عمل حماية الأراضي في العيد لمنع التعديات ..فيديو

الفيضانات إشارة تحذير.. لماذا سقطت أوروبا ضحية لـ تغير المناخ؟

رانيا يوسف تواجه عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه

متلازمة هافانا.. مرض غامض يصيب الدبلوماسيين الأمريكيين

قبل الإعلان عنها رسميا.. نواب يتوقعون زيادة أسعار البنزين في مصر.. والسبب: ارتفاع النفط

سلبية المسحة الثانية لـ رباعي الأهلي الأوليمبي قبل رحلة اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

قبل انطلاق المباراة .. قناة مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

مفيش إحساس.. تصريح صدامي من مي حلمي ضد تامر شلتوت| شاهد

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تعويض 5 ملايين جنيه|تأجيل محاكمة رانيا يوسف في سب وقذف نزار الفارس

صفر إصابات ووفيات.. سر تراجع فيروس كورونا في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ