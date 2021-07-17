أرسنال يتعادل مع رينجرز 2-2 وديًا

تعادل فريق أرسنال مع نظيره رينجرز الإسكتلندي بهدفين لمثلهما، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين استعدادًا للموسم الجديد

افتتح بالوجون التسجيل لـ رينجرزفي الدقيقة 14، قبل أن يعادل نونو تافاريس النتيجة لـ أرسنال في الدقيقة 23.

وسجل إيتين الهدف الثاني لـ رينجرز في الدقيقة 75، لكن نيكيتاه عادل النتيجة لـ ارسنال في الدقيقة 83، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وشارك محترفنا المصري محمد النني في المباراة كأساسيًا مع ارسنال، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 64.

جدير بالذكر أن أرسنال قد خسر الأسبوع الماضي أمام هيبرنيان الاسكتلندي بهدفين مقابل هدف.