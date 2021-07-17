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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على موعد عودة بعثة الأهلي للقاهرة بعد مباراة كايرز تشيفز

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

يستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح غدا الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادمة من العاصمة المغربية كازبلانكا بعد خوض مباراة مساء اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقامة على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

 

وتصل بعثة النادي الأهلي، في الثامنة صباح غدا الأحد على متن رحلة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 3201، ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات بعثة الأهلي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

 

ويلتقي الأهلي في التاسعة مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي من المقرر أن تقام على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

 

وصعد الأهلى إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

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