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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سلبية المسحة الثانية لـ رباعي الأهلي الأوليمبي قبل رحلة اليابان

صدى البلد

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية مسحة رباعي الفريق المنضمين إلى المنتخب الأوليمبي، وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، قبل السفر غدًا إلى اليابان، بعد المشاركة مع الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأجرى رباعي الأهلي «الأوليمبي» مسحة إضافية أمس، الجمعة، بمقر إقامة بعثة الفريق في الدار البيضاء قبل السفر للمشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في التاسعة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتقرر أن يغادر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضمون للمنتخب الأولمبي وهم؛ محمد الشناوي وصلاح محسن، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، المغرب ظهر غدٍ الأحد إلى العاصمة اليابانية طوكيو؛ للانضمام للمنتخب الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي المغرب عقب  انتهاء مباراة كايزر تشيفز مباشرة في طريقها إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.

فيما يستمر «الرباعي الأولمبي» في المغرب الليلة، ويطير ظهر غدٍ إلى اليابان حسب اتفاق الجهاز الفني للأهلي مع نظيره في المنتخب الأولمبي.

 

الدكتور أحمد أبو عبلة اكرم توفيق طاهر محمد طاهر كايزر تشيفز

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