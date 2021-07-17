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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مشهد بطولي

مشهد بطولي.. أم تنقذ ابنها من الخطف.. فيديو

ام تنقذ طفلها من
ام تنقذ طفلها من الخطف

أنقذت أم ابنها في حادث مروع ،  بعد أن جذبته من سيارة خاطفه عبر النافذة، حيث أقدم أحد الأشخاص على خطف الطفل من أعلى  رصيف أمام أمه بمدينة  كوينز الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن كاميرات المراقبة  صورت  رجلا غريبا وهو يمسك بطفل يدعى "جاكوب" يبلغ من العمر 5 سنوات في أحد شوارع  حي ريتشموند هيل ، قبل أن تأتي والدة الطفل لإنقاذه من يد خاطفه.

و قالت دولوريس دياز لوبيز البالغة من العمر 45 عامًا: " بعد أن خطف ابني ظللت أردد  يا إلهي يا طفلي ، يا إلهي يا بني".

وأوضحت الأم  أن الشخص الغريب الذي أمسك بابنها لم يقل شيئًا لأنه وضعه في السيارة  وأنها  ولم ترى هذا الشخص من قبل  .

 وقالت دياز لوبيز إنها وأطفالها كانوا في طريقهم لزيارة والدهم حوالي الساعة 8 مساءً يوم الخميس ، في شارع هيلسايد  عندما خرج الرجل من سيارة سيدان متوقفة وركض نحوهم، وخطف  ابنها الصغير  داخل سيارة.

  وأظهر مقطع فيديو للمراقبة  رجلاً يرتدي قميصًا أبيض وسروالًا قصيرًا رماديًا يحمل الصبي البالغ من العمر خمس سنوات ويضعه في المقعد الخلفي للسيارة.

 واظهر الفيديو الطفل  في البداية وهو يجلس في السيارة ، ولكن عندما اقترب شقيقه الأكبر ، متوسلا لخاطفه لإطلاق سراح الصبي ، نهض جاكوب داخل السيارة لتتمكن أمه من جذبه واخراجه من سيارة الخاطف

مشهد بطولي حادث مروع خطف خطف طفل

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مشهد بطولي.. أم تنقذ ابنها من الخطف.. فيديو

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