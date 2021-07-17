مطلوب ضبطهم.. طفل يقود عصابة للسرقة بشوارع طنطا

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من جهودها لكشف غموض ظهور عصابة يقودها طفل وآخرين تخصصوا في سرقة الدراجات البخارية بأن يكون طفل هو مفتاح السرقة بشوارع مدينة طنطا .



كما تداولت صفحات فيس بوك بنطاق عاصمة محافظة الغربية عددا من الصور والفيديوهات موثقة لعصابة مكونة من 3 أفراد سيدة وشاب وطفل ويتقدم الطفل علي الدراجة البخارية ويبدأ في التعامل حتى تستجيب لفتح الكونتاك ثم تقوم بتأمينهم السيدة ثم يتقدم الشاب لسحب الدراجة وسرقتها والفرار بها.

وكشف يوسف محمد أحد ضاحي واقعة سرقة الدراجة البخارية، أن كاميرات المراقبة أظهرت وجوه العصابة وأن السرقة تبدأ بـ "طفل" لا يتجاوز عمره ٩ سنوات وهو ما يعد مؤشر خطر كبيرا لارتكاب وقائع السرقة المتكررة موضحا أن كافة المواطنين لن يخطر ببالهم أن الطفل شريك رئيسي للعصابة مضيفا أنه حرر محضرًا بسرقة الدراجة بقسم ثان طنطا.

كما طالب كافة رواد صفحات التواصل الإجتماعي الطنطاوية الجهات الأمنية بأهمية سرعة ضبط السارقين وعصابة الدراجات البخارية.

عصابة الطفل بشوارع طنطا

IMG-20210717-WA0030

IMG-20210717-WA0028

IMG-20210717-WA0027