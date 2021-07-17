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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مطلوب ضبطهم.. طفل يقود عصابة للسرقة بشوارع طنطا

https://www.elbalad.news/keyword/493
https://www.elbalad.news/keyword/493

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من جهودها لكشف غموض ظهور عصابة يقودها طفل وآخرين تخصصوا  في سرقة الدراجات البخارية بأن يكون  طفل هو مفتاح السرقة بشوارع مدينة طنطا .


كما تداولت صفحات فيس بوك بنطاق عاصمة محافظة الغربية عددا من الصور والفيديوهات موثقة لعصابة مكونة من 3 أفراد سيدة وشاب وطفل ويتقدم الطفل علي الدراجة البخارية ويبدأ في التعامل حتى تستجيب لفتح الكونتاك  ثم تقوم بتأمينهم السيدة  ثم يتقدم الشاب لسحب الدراجة وسرقتها والفرار بها.

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وكشف يوسف محمد  أحد ضاحي واقعة سرقة  الدراجة البخارية، أن كاميرات المراقبة أظهرت وجوه العصابة وأن السرقة تبدأ بـ "طفل" لا يتجاوز عمره ٩ سنوات  وهو ما يعد مؤشر خطر كبيرا لارتكاب وقائع السرقة المتكررة  موضحا أن كافة المواطنين  لن يخطر ببالهم أن الطفل شريك رئيسي للعصابة مضيفا أنه حرر محضرًا بسرقة الدراجة بقسم ثان طنطا.

كما طالب كافة رواد صفحات التواصل الإجتماعي الطنطاوية  الجهات الأمنية بأهمية سرعة ضبط السارقين وعصابة الدراجات البخارية.

عصابة الطفل بشوارع طنطا

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عصابة طفل بشوارع طنطا امن الغربية ضبط افراد العصابة سرقة دراجات نارية

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