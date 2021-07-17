بعثة الأهلي تصل ملعب مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ملعب مركب محمد الخامس لخوض مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي والبعثة، علي التواجد أمام الفندق لمصافحة اللاعبين والجهاز الفني والشد من أزرهم.

كما تواجدت بعض جماهير الأهلي أمام فندق الإقامة وهتفت للاعبين والجهاز الفني.

وانهي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق منذ قليل، المحاضرة الختامية للاعبين في فندق الإقامة في الدار البيضاء، قبل التحرك لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وعقد موسيماني، محاضرة مهمة مع لاعبي الأهلي تحدث معهم خلالها عن عدة أمور، ووجه تعليماته الختامية الخاصة بمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأعلن بيتسو موسيماني، تشكيل الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

محمد الشناوي، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأكرم توفيق، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

ويخوض الأهلي اليوم السبت، المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، (الثامنة بتوقيت المغرب)، على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

ويخوض الفريق مواجهة صعبة، اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب» على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.