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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الإمارتية تكشف نتائج استخدام عقار سوتروفيماب لعلاج كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فى الإمارات بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي وهيئة الصحة في دبي، عن فعالية عقار سوتروفيماب لعلاج كوفيد-19 في شفاء حالات الإصابة الطفيفة إلى المتوسطة لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر.

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة الخليج الإمارتية حصل 6175 مريضاً في الدولة على عقار سوتروفيماب خلال الفترة من 30 يونيو حتى 13 يوليو، وهو ما أدى إلى الشفاء التام لـ 97% من الحاصلين عليه في غضون 14 يوماً من تلقي العقار، ومنع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 100% ومنع دخول المريض العناية المركزة بنسبة 99%.

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وكان حوالي 52% من الحاصلين على العقار سنهم 50 سنة أو أكبر. هذا وتلقى العقار المصابون بكوفيد-19 ممن لديهم أمراض مختلفة كالسمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان وغيرها.

 

عقار سوتروفيماب كوفيد-19 وزارة الصحة ووقاية المجتمع الامارات العناية المركزة أمراض القلب والسرطان أبوظبي

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