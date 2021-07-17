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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الرياضة بكفر الشيخ تستعد للمشاركة في ملتقى روسيا الشبابي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة للمشاركة فى الوفد الشبابي لملتقى الشباب بروسيا، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وبرعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.


جاء ذلك بناء على توجيه الإدارة المركزية لبرلمان الشباب الدعوة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لترشيح المتميزين من شباب المحافظة من أعضاء برلمان الشباب لأداء الاختبارات اللازمة بمقر الوزارة للسفر الى روسيا ضمن الوفد الشبابي لملتقى الشباب الدولي الذي سيقام في الفترة من 2 حتى 8/9/2021م.

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن الوفد الشبابي يعد الأكبر لزيارة روسيا الاتحادية، مبيناً ان الزيارة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتواجد الشبابي في المحافل الدولية، وفي ضوء دعم وزارة الشباب والرياضة لعام التبادل الإنساني المصري الروسي من خلال الشباب، مشيرًا الى أن المنتدى يعد منصة حوارية هي الأولى من نوعها بين الشباب المصري والروسي، يسهم في إيجاد مساحة كبيرة لزيادة الترابط بين الشباب المصري والشباب الروسي، وإشراك الشباب في تنمية التعاون بين مصر وروسيا.


وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن آخر موعد لتلقي الأسماء الأحد 25 يوليو من المقرر أن تكون محاور الملتقى الرئيسية عن الشراكات فى التعليم، والتنمية المستدامة وعلى أعضاء برلمان الشباب ممن يتوافر بهم الشروط التقدم لإدارة الفرعية التابع لها، لإبداء رغبته فى المشاركة قبل الموعد المحدد، موضحا شروط الالتحاق والتى شملت أن يكون عضوا ببرلمان الشباب بمركز الشباب التابع له، أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، أن يكون لديه جواز سفر أو استخراجه فى أسرع وقت ممكن.


وأضاف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، أن الهدف من الملتقى هو تطوير منصة حوار الشباب وتبادل الخبرات لوضع أساساً راسخاً لمزيد من التعاون في المجال الشبابي بين روسيا ومصر الفعاليات التي سيتم تنظيمها بين الجانب الروسى والمصرى فى مجال الشباب ضمن عام التبادل الإنساني المصرى الروسى.

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