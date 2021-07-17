نهائي أبطال أفريقيا.. الأهلي يخوض تدريبات الإحماء قبل موقعة كايزر تشيفز

بدأ لاعبو الفريق الأول للكرة بالأهلي عمليات الأحماء بملعب مركب محمد الخامس إستعداداً لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت البعثة الحمراء قد وصلت الي الملعب منذ قليل إستعداداً لخوض المباراة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق قبل التحرك إلى أرض الملعب، وتحدث مع اللاعبين عن عدة أمور خاصة بالمباراة، ووجه تعليماته الختامية للاعبين.

وأعلن بيتسو موسيماني، تشكيل الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

محمد الشناوي، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأكرم توفيق، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، (الثامنة بتوقيت المغرب)، على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز، وحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وتعزير رقمه القياسي في التتويج باللقب للمرة الـ10 في تاريخه.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز، بعد التغلب على فريق الترجي الرياضي التونسي في دور نصف النهائي بنتيجة4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد المغربي، بعد الفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

