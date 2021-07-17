مران الزمالك .. محمد عواد يخوض تدريبات إضافية

خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات إضافية عقب انتهاء مران الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الترسانة.

وأدى عواد تدريبات بدنية من أجل رفع معدلات لياقته البدنية، خاصة بعد العودة من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 11 يوما.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المشاركة في التقسيمة الفنية التي خضع لها اللاعبون خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب الترسانة.

وشارك نبيه في التقسيمة كرأس حربة، في فريق ضم كلا من: أحمد عيد وإسلام جابر ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف "روقا" وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومروان حمدي.

ويخوض الزمالك تدريباته بملعب الترسانة قبل الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمباراة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.