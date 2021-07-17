تشكيل هجومي لـ كايزر تشيفز في مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا علي ملعب محمد الخامس بالمغرب .

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو

ويخوض الأهلي اليوم السبت، المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، (الثامنة بتوقيت المغرب)، على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.