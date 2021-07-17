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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد بيان الصحة|برلمانية: نقترب من تسجيل صفر إصابات بـ فيروس كورونا

النائبة رشا اسحق
النائبة رشا اسحق

قالت الدكتورة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، إن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات بكورونا.

 

مشيرة إلى أن بيان وزارة الصحة المصرية سجل 77 حالة مصابة بفيروس كورونا، لافتة أننا قاربنا على التخلص من هذا الفيروس والوصول إلى صفر إصابات.

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وأضافت اسحق في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الوصول إلى صفر إصابات من فيروس كورونا يستلزم من الجميع التكاتف والتضافر في الجهود، مطالبة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم الخروج والتزاحم إلا  للضرورة القصوى.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ،  أن الدولة المصرية تسارع الزمن من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين، منوهة إلى ضرورة الانتباه للأيام القادمة والتي يتزامن قدومها مع عيد الأضحى المبارك، مستشهدة بتحذير منظمة الصحة العالمية من التجمعات أيام الأعياد والاحتفالات والتي تكثر فيها أعداد الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 222315  حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 77 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 283567 من ضمنهم 222315 حالة تم شفاؤها، و 16431 حالة وفاة.

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