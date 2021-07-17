كلوب هاوس| الديهي: محاولات لسرقة وعي المصريين والعبث به..فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك من يحاول أن يعبث بوعي للمصريين من خلال المقالات وبوستات مواقع التواصل الاجتماعي أو غرف الضلال بالكلوب هاوس، أو من خلال البرامج التليفزيونية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن البعض ينتقد تصريح الرئيس السيسي، الذي قال خلاله "قبل ما يحصل أي حاجة لمصر لازم أنا والجيش نروح"، والذي كان يقصد به "أنا والجيش نموت قبل ما يحصل حاجة لمصر".

وتابع، أن بعض الصحفيين المرتزقة فكريًا الذين يدعون الفضل والفضيلة ويسرقون الوعي من خلال أكاذيب يستنكر رسالة طمأنة الرئيس ويؤكد أنه لا بد من الحرب وأن قضية النيل ضاعت.

مشددًا أن سرقة وعي الناس من خلال ما يتم بثه عبر مواقع التواصل أخطر ما يحدث.