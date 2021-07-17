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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: حياة كريمة استهدفت شرائح عديدة منها ذوو الهمم

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم عضو مجلس النواب

قالت النائبة هند حازم، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن القيادة السياسية ممثلة في وزارة التضامن تعمل ضمن مبادرة حياة كريمة علي رفع كفاءة التعليم بالريف والتركيز علي وضع برامج تنمية للطفولة المبكرة بتطوير 3 آلاف حضانة بقرى الريف ومراقبة التغذية بها.

 

أضافت " حازم" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مبادرة حياة كريمة استهدفت العديد من الشرائح ومن أهمها دعم ذوي الهمم ( الاحتياجات الخاصة) بإعتبارهم أكثر الفئات المستحقة للدعم والمساندة من خلال استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وغيرها من الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة.

 

وأشارت عضو لجنة التضامن، إن وزارة التضامن تبذل أقصى مساعيها في توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة كي يتم توفيق أوضاعها ومن ثم تحصل على التراخيص القانونية اللازمة.

 

ونوهت النائبة، عن أهمية استقطاب متخصصين في مجال الطفولة المبكرة بالنسبة لإدارة الحضانات، فالتخصص الوظيفي مهم جدا.

 

ولفتت البرلمانية، إلي وجود حالة من التعاون والتنسيق بين الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية من أجل تطبيق بنود القانون على أرض الواقع، معقبة " لابد من نشر الثقافة والتوعية بأحكام هذه التشريعات حتى نتمكن من التنفيذ الجيد".

 

 

التضامن: مستهدفات حياة كريمة تبدأ من الطفولة حتى سن المعاش

لأول مرة في تاريخ مصر.. القومي للطفولة يطلق حملة توعية تستهدف الحضانات

 

تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على تطوير 3 آلاف حضانة على مستوى جميع القرى المستهدفة ومراقبة التغذية بها، كما تستهدف خلق فرص عمل للسيدات والشباب في سن العمل والتشجيع على إقامة المشروعات الإنتاجية.

 

قالت  الدكتورة إيمان حلمي ،معاون وزير التضامن الاجتماعي للشئون الاقتصادية والشمول المالي، إن الملامح الرئيسية لمبادرة حياة كريمة تتضمن استهداف أكثر من 4 آلاف قرية في 175 مركزا على مدار 3 سنوات بتدخلات خاصة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأضافت في تصريحاتها تعليقا  على إطلاق المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، أن المرحلة الحالية من المبادرة تشمل ما يزيد على  1400 قرية، مشددة علي أن دور وزارة التضامن الاجتماعي يقوم على الاستثمار في البشر ببناء الإنسان منذ الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش، مع الاهتمام بالمتسربين من التعليم وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات الأسرة والطفولة، وسيتم في ذلك العمل على تطوير 3 آلاف حضانة على مستوى جميع القرى المستهدفة ومراقبة التغذية بها والاكتشاف المبكر للإعاقة وصعوبات التعلم، مع استهداف بناء 5 آلاف فصل محو أمية.

 

وأوضحت معاون وزير التضامن الاجتماعي للشئون الاقتصادية والشمول المالي أنه لم يتم إغفال الشق الاقتصادي باستهداف خلق فرص عمل للسيدات والشباب في سن العمل والتشجيع على إقامة المشروعات الإنتاجية، وكذلك تهتم الوزارة بالتوعية المجتمعية من خلال محاربة بعض السلوكيات الخاطئة بالعمل على مكافحة المخدرات ومناهضة ختان الإناث والهجرة غير الشرعية.

 

كما تعمل وزارة التضامن على تطوير 3 آلاف حضانة على مستوى جميع القرى المستهدفة ومراقبة التغذية بها بمختلف المحافظات ، وخلق فرص عمل للسيدات والشباب في سن العمل والتشجيع على إقامة المشروعات الإنتاجية.

التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة ذوى الهمم بطاقات الخدمات المتكاملة و الطفولة المبكرة

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