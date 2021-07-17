اقتصاد الامارات| ميناء جبل علي ينقل 4 مفاعلات لإنتاج البولي إيثيلين

نجح ميناء جبل علي في شحن 4 مفاعلات عملاقة لإنتاج البولي إيثيلين بلغ وزن أضخمها 227 طناً إلى ميناء روتردام بالتعاون مع مجموعة "سي إم أيه - سي جي إم" -المتخصصة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية- تم تحميل المفاعلات باستخدام رافعة عائمة تابعة للأحواض الجافة العالمية- إحدى شركات موانئ دبي العالمية- وتم شحنها عبر رحلتين بحريتين متتاليتين.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء العالمية " وام"، إن عملية النقل يعد مشاريع تحميل البضائع على سفينة حاويات في الشرق الأوسط ساهم به أكثر من 100 متخصص من مختلف قطاعات سلسلة الإمداد والتوريد مستخدمين خططًا منهجية التزمت بإجراءات السلامة التامة خلال مراحل التنفيذ. وبلغ الوزن الإجمالي للمفاعلات التي تم شحنها 839 طناً بطول 35 متراً كما بلغ كل من عرضها وارتفاعها 7 أمتار وهو ما يعادل حجم تحميل 424 حاوية نمطية.

وقال شهاب الجسمي مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: نؤمن بمواصلة تجديد قدراتنا لمواكبة متطلبات عملائنا للتغيرات والتحولات في الأسواق وقد أسهمت هذه الحلول المبتكرة التي يقدمها ميناء جبل علي في جعله الوجهة المفضلة في المنطقة.

وباعتباره الميناء الأكبر في الشرق الأوسط يساهم ميناء جبل علي في تمكين التجارة وتوفير الوصول الفعّال لأسواق تضم أكثر من 3.5 مليار مستهلك، ويبرز تعاوننا مع مجموعة "سي أم أيه - سي جي أم" أهمية المميزات المتقدمة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات كما يؤكد على ثقة كبار المعنيين في الصناعة بميناء جبل علي.

من جهته ذكر رومان فينو المدير العام لوكالة دبي في مجموعة "سي أم أيه - سي جي أم" ان هذا الإنجاز يعد علامة فارقة لجبل علي وقطاع الحاويات في دولة الإمارات إذ يشهد على خبرتهم في مشاريع الشحن المتقدمة تقنيًا وقدرتهم على تقديم مزايا رئيسة كخدمة شحن المعدات العملاقة بوتيرة عالية وسرعة فائقة في وقت الإنجاز.

وأعرب عن شكره لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وميناءها الأبرز في جبل علي حيث تمكنت "سي أم أيه - سي جي أم" من تحميل ونقل البضائع وإنجاز المشروع بكفاءة وفاعلية." ويُعرف ميناء جبل علي بإمكاناته متعددة الأنماط للربط مع موانئ العالم معززاً بمرافق لوجستية نوعية توفّر عروضًا لخدمات التجميع والتخزين وإدارة النقل ومرافق التصنيع إضافة إلى إتاحة العمليات المتكاملة والحلول اللوجستية التي تجعل منه بوابة رئيسة للتجارة ترتبط بأكثر من 150 ميناء حول العالم.