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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المال الأزرق.. فيس بوك يخصص مليار دولار لهذه الفئة

فيس بوك
فيس بوك

أعلنت إدارة شركة فيس بوك عن خطة لجذب صناع المحتوى، وكشفت عن تخصيص مليار دولار لصناع المحتوى على مدار سنة ونصف السنة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيان للشركة، أنه سيتم منح الأموال لصناع المحتوى الذين يستخدمون تطبيقات الشركة بعدة طرق، حسب كل تطبيق يتم استخدامه.

البداية مع تطبيق "فيس بوك"، إذ يتيح لصانع المحتوى الحصول على مكافأة مالية لقاء عرض إعلانات خلال عمليات البث المباشر أو تصوير مقاطع فيديو خاصة به.

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وعن صناع المحتوى في تطبيق "انستجرام"، تقول الشركة إنه بإمكانهم كسب الأموال مقابل الإعلانات عبر مقاطع فيديو IGTV الخاصة بهم، أو تلقي "الإكراميات" في البث المباشر أو إنشاء مقاطع فيديو شائعة عبر Reels.

ونوّهت مصادر الشركة، بأن إتاحة الأموال حاليا لصناع المحتوى؛ تتم على أساس الدعوة فقط، مشيرة إلى أنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن الخيارات الجديدة بأماكن مخصصة في كل تطبيق على حدة.

الهدف

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فيس بوك"، مارك زوكربيرج، عن الهدف من الخطة، بأن يكون "فيس بوك" أفضل المنصات لملايين صناع المحتوى، لجني الأموال، منوها بأنه سيتم صرفها بحلول نهاية 2022.

ومؤخرا، عرضت تطبيقات شهيرة مثل "تيك توك"، و"سناب شات"، دفع أموال لصناع المحتوى بشكل مباشر؛ مقابل نشر مقاطع فيديو ناجحة عبر منصاتها، لتسجل "فيس بوك" خطوة جريئة في الوقت الحالي تجاه هذه الفئة من الناشطين.

المال الأزرق

وأوضحت مصادر مختصة بعلوم التكنولوجيا، أن مبادرة "فيس بوك" تقدم المال على أنه مكافأة؛ لاستكمال الأنشطة والأهداف، بدلاً من التركيز على منتج واحد، مشيرة إلى استثمار النقود؛ لتوفير الخدمات في نفس الوقت، ما يميز الشركة برؤية تنافسية جديدة من الشركات الأخرى.

وأشارت المصادر إلى تقديم "الموقع الأزرق"، طرقاً مختلفة لجذب صناع المحتوى بالحصول على الأموال وبعض الميزات، مثل Reels، قد لا تدفع لصناع المحتوى، مقابل إعلانها لن تأخذ عمولة من صناع المحتوى حتى عام 2023.

في حين ذكرت المصادر أن تطبيق "سناب شات" دفع مليون دولار يومياً لصناع المحتوى بعد إطلاق Spotlight في شهر نوفمبر حتى مايو الماضي، لتواصل دفع الملايين شهرياً بحسب مسؤولين من الشركة.

ويرى مختصون في العلوم الرقمية، أن "فيس بوك" تفكر جدياً في تحويل صناعة المحتوى إلى مصدر دخل جديد لإيرادات الشركة، في حال تمت المبادرة بنجاح وعلى نطاق واسع.

تكنولوجيا انستجرام فيسبوك تيك توك سناب شات زوكربيرج

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