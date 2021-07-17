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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"المصريين الأحرار" يهنئ الرئيس والشعب بعيد الأضحى المبارك

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

هنأ حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وشعب مصر العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على بلادنا وجميع البلدان الشقيقة والصديقة بالخير واليمن والبركات.

وقال الحزب في بيان صحفي ، إن مصر تستقبل عيد الأضحى المبارك وهي تدشن الجمهورية الجديدة المبنية على جهود مضنية من القيادة السياسية وصبر واحتمال المواطنين، الذي مهد طريق التنمية الشاملة والرخاء مع امتلاك الأدوات لإرساء الأمن والاستقرار وصون مقدرات الأمة.

وأضاف الحزب، أن عيد الأضحى المبارك بجميع دلالاته الدينية رمزاً للعطاء والفداء والتضحية .

وأكد الحزب، أن مصر المبنية بسواعد أبنائها وشبابها ومحمية بعزيمة رجالها وصاحبة قرارها تتحرك بقدر عظمة تاريخها وثقل قيادتها استطاعت أن تنتصر رغم التضاريس المصطنعة من الاعداء والصعاب التي تحاك من كل فج وصوب، والفضل يرجع للثقة المستحقة للقيادة الرشيدة ونسيج شعب مصر العظيمة.

وأوضح أن محاولات حفنة المنتفعين إحداث زعزعة أو بث التشكيك لن يثني مسيرة التقدم والإنجاز التي تصنعه مصر لخدمة الأجيال الراهنة والقادمة، فإن أصحاب حديث الأفك لن يطول أمام صمود شعب قهر المستحيل وسحق جماعات السواد.

وجدد الحزب التهنئة المصحوبة بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل من له جهد وتعب في خدمة الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتدشين الجمهورية الجديدة.

حزب المصريين الاحرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الأضحى المبارك القيادة السياسية تدشين الجمهورية الجديدة

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