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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرانسيس أمين مصري يتقلد وسام فارس من الرئيس الإيطالي ..تفاصيل

فرانسيس أمين
فرانسيس أمين

كشف فرانسيس أمين المرشد السياحي تفاصيل تقلد ه بوسام فارس من الرئيس الإيطالي قائلا "لم اكن اعرف بهذا التكريم ، وكان مفاجأة بالنسبة لي ولم يكن لدي أي هدف في الحصول علي أي اوسمه وهذا لأنني أؤدي عملي وواجبي "

 

واضاف  فرانسيس أمين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، أن هدفي الأساسي هو تنمية العلاقات بين مصر وإيطاليا ، لافتا أن العلاقات بين مصر وروما تعود إلي سنه 500 قبل الميلاد وكان هناك معاهدة تحالف سنه 300 قبل الميلاد .

 

واوضح  فرانسيس أمين ، أن هذه العلاقات عمرها حتي الأن 2500 سنه ، مؤكدا أن تواجد مصر في روما تواجد غير عادي والدليل علي ذألك أن جميع الميادين في روما تحتوي علي مسلات مصرية والثقافة المصرية تغزو روما .


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قال محمد منير المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة ، نحن فخورين بمصر بما يحدث فيها  من حراك ثقافي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونحن فخورين وسعداء بتقديم عرض أوبرا عايدة في بلد الأوبرا في العام  روما في الأكاديمية المصرية للفنون بها .

 

وفي ذلك الصدد أضافت الفنانة جولي إحدى المشاركات في حفل أوبرا عايدة في روما خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، نحن سفراء لفن الأوبرا المصرية علي مستوي العام ، لافتة أننا بعد الانتهاء من العرض صفق لنا الجمهور لمدة 5 دقائق متواصلة بسبب العرض الذى تم تقديمة .
 

وأوضح المخرج هشام الطلي ، أن فكرة عمل أوبرا عايدة في إيطاليا عند عرضها كانت مرعبة ، ولكن بعد تقديم العرض اطمئن قلبي بسبب رد فعل الجمهور مؤكدا أننا قدمنا عرض مسرحي لم يقدمه احد قبل ذألك .

وسام فارس الرئيس الإيطالي فرانسيس أمين مصر العلاقات إيطاليا قبل الميلاد تحالف روما الجمهور

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