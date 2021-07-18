فرانسيس أمين مصري يتقلد وسام فارس من الرئيس الإيطالي ..تفاصيل

كشف فرانسيس أمين المرشد السياحي تفاصيل تقلد ه بوسام فارس من الرئيس الإيطالي قائلا "لم اكن اعرف بهذا التكريم ، وكان مفاجأة بالنسبة لي ولم يكن لدي أي هدف في الحصول علي أي اوسمه وهذا لأنني أؤدي عملي وواجبي "

واضاف فرانسيس أمين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، أن هدفي الأساسي هو تنمية العلاقات بين مصر وإيطاليا ، لافتا أن العلاقات بين مصر وروما تعود إلي سنه 500 قبل الميلاد وكان هناك معاهدة تحالف سنه 300 قبل الميلاد .

واوضح فرانسيس أمين ، أن هذه العلاقات عمرها حتي الأن 2500 سنه ، مؤكدا أن تواجد مصر في روما تواجد غير عادي والدليل علي ذألك أن جميع الميادين في روما تحتوي علي مسلات مصرية والثقافة المصرية تغزو روما .



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قال محمد منير المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة ، نحن فخورين بمصر بما يحدث فيها من حراك ثقافي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونحن فخورين وسعداء بتقديم عرض أوبرا عايدة في بلد الأوبرا في العام روما في الأكاديمية المصرية للفنون بها .

وفي ذلك الصدد أضافت الفنانة جولي إحدى المشاركات في حفل أوبرا عايدة في روما خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، نحن سفراء لفن الأوبرا المصرية علي مستوي العام ، لافتة أننا بعد الانتهاء من العرض صفق لنا الجمهور لمدة 5 دقائق متواصلة بسبب العرض الذى تم تقديمة .



وأوضح المخرج هشام الطلي ، أن فكرة عمل أوبرا عايدة في إيطاليا عند عرضها كانت مرعبة ، ولكن بعد تقديم العرض اطمئن قلبي بسبب رد فعل الجمهور مؤكدا أننا قدمنا عرض مسرحي لم يقدمه احد قبل ذألك .