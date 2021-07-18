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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنفي تسريب امتحان الفلسفة قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما أُثير على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشأن تسريب امتحان الفلسفة قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على طلاب الشعبة الأدبية.

وقالت غرفة عمليات التربية والتعليم: ما تم تداوله من صور لـ امتحان الفلسفة اليوم على جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”؛ ليس له علاقة بالامتحان الأصلي نهائيًا.

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وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم ، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على صفحات الغش مثل شاومينج واعوانه طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدة أن مباحث الانترنت ترصد كل هذه الجروبات والصفحات للتعامل مع اصحابها بالقانون.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان "الفلسفة والمنطق"، اليوم الاحد الموافق 18 يوليو 2021.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021 الذين يخوضوا امتحان الفلسفة والمنطق في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، عدد 255 ألف و353 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 المكفوفين اليوم أيضا ، امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)،  بإجمالي 225 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

 كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الدارسين بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) ، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

ويحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد وزير التربية والتعليم من داخل غرفة عمليات التربية والتعليم ، على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2021 بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.

من جانبها قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 باستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه المرات الثلاثة هي:

  • المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان
  • المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية من الساعة 3:30 صباحا حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"
  • المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

احصائيات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021 


جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

  • 2200 رئيس لجنة
  • 2200 مراقب أول لجنة
  • 12598 مراقبا
  • 91318 ملاحظا
  • 8373 معاونا
  • 9511 عضو أمن
  • 1190 عضو لجنة إدارة
  • 1714 عضوا قانونيا
  • 4746 عضو تطوير

 

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:
-  158 استراحة في قطاع القاهرة 
- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية
- 213 استراحة في قطاع المنصورة
- 281 استراحة في قطاع أسيوط

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