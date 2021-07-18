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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

صحتنا في خطر.. أهالي قرية دكران بأسيوط يستغيثون من أبخرة مجمع مصانع السماد.. صور

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية دكران التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، بسبب تصاعد غازات وأبخرة من مجمع مصانع سماد منقباد للأسمدة بأسيوط مما له تأثير سلبى على الصحة العامة، خاصة وأن هذه الأبخرة تسيب الأطفال من سكان بأمراض تنفسية و صدرية.


ويقول المواطن حسنى دياب في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى من مشكلة وجود مصنع السماد الذى يهدد حياة أهالى جزيرة الأكراد، ويدمر إنتاجية عشرات الأفدنة بسبب تطاير الأتربة ومخلفات التصنيع".


وأضاف: "تأثير مصنع السماد فى غاية الخطورة، فمخلفات التصنيع تؤثر على العيون وتتسبب فى تدمير شبكية العين مع استمرار تعرضها للتلوث، وكذلك الربو وضيق التنفس وجميع الأمراض الصدرية بسبب الأتربة وتطاير المواد التى دخلت حديثا فى تصنيع الكيماويات".


وتابع: "بالرغم من كل الأضرار التى لحقت بهم إلا أن شكاوى الأهالى لم تلق اهتمامًا من المسئولين، وما زال المصنع مستمرا فى عمله يوميًا".


وناشد الأهالي محافظ أسيوط بسرعة التدخل لإنقاذهم من هذه الكارثة والعمل على نقل المصنع لمنطقة صناعية أو صحراوية حفاظا على صحة المواطنين، خاصة بعد انتشار أمراض الكلى والكبد وضيق التنفس".

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

 01102299989

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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