محمود حسين يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة العاشرة

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي، لتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره كايزر تشيفز، الجنوب إفريقي، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب “محمد الخامس”، بنهائي البطولة.

وقال حسين في بيان رسمي: "أتقدم باسمى وبإسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهتئة للنادى الأهلي بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد الفوز الغالي على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي".

وأضاف: "تثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق البطولة التي تضاف للنادى الأهلي وللرياضة المصرية".

وتابع:" تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لجماهير وأعضاء ومجلس إدارةٍ النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذى يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ والتي تشهد طفرة حقيقية علي مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين".

وأتم:" نرجو الله دوام التقدم والتوفيق للنادى الأهلي ولجميع الأندية والمنتخبات الوطنية، لتحقيق المزيد مِن الانجازات على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية"

وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس.

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

وأضاف الاهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

ونجح الاهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .

بدأ الأهلي متراجعا في أول دقيقة أمام ضغط لاعبي كايزر .

وجاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح كايزر تشيفز شتتها دفاع الأهلي بنجاح فى الدقيقة 2 .

وتلقى عمرو السولية عرضية رائعة من علي معلول مررها برأسية ولكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايز تشيفز فى الدقيقة 3 .

وواصل الأهلي نتفيذ العرضيات فى الدقيقة 4 عن طريق علي معلول ولكن شتتها دفاع كايزر تشفز بنجاح فى الدقيقة 4 .

وتلقي باركر قائد فريق كايزر إارا بعد تدخل عنيف علي أيمن اشرف في الدقيقة 8 .

وباغت سمير نوركوفيتش كرة قوية خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 16 تصدي لها محمد الشناوي ببراعة .



وتلقي أيمن أشرف بطاقة الصفراء بعد تدخل قوي علي سمير نوركوفيتش فى الدقيقة 21 .

وجاءت كرة عرضية من أكرم توفيق من الطرف الأيمن شتتها دفاع كايزر تشيفز لتصل إلى عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء، مررها إلى أفشة سددها من لمسة واحدة بعيدة عن القائم الأيمن فى الدقيقة 24 .

بطاقة حمراء على لاعب كايزر تشيفز بعد تدخل قوي على أكرم توفيق لاعب الأهلي فى الدقيقة 45 .

وأجري موسيماني أول تغييراته بخروج أيمن أشرف ودخول ياسر إبراهيم بدلا منه فى الدقيقة 46 .

وفي الدقيقة 48 ، جاءت كرة عرضية من علي معلول من الطرف الأيسر تصل إلى حسين الشحات الذي راوغ المدافع، ومن ثم سدد كرة ارتطمت بدفاع كايزر تشيفز.

وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

تشكيل الأهلي:

محمد الشناوي، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأكرم توفيق، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز، بعد التغلب على فريق الترجي الرياضي التونسي في دور نصف النهائي بنتيجة4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد المغربي، بعد الفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.