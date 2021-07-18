أخبار التعليم|مصر تكشف 5 أدوية لعلاج الأورام .. موعد صلاة عيد الأضحي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو)، في اجتماع رفيع المستوى تنظمه وزارة التعليم واللجنة الوطنية لليونسكو بالصين على هامش الدورة الممتدة الـ44 للجنة التراث العالمي، بعنوان "تعليم التراث لمستقبل مُستدام"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

نظمت جامعة عين شمس حفل تسليم شهادات أوائل طلاب البرامج المتميزة بكلية الهندسة بقصر الزعفران، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وشهيرة سمير رئيس قطاع التعاون الدولي وبحضور الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، ومصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خليل مدير البرامج بالكلية.



أصدر الدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مجموعة من القرارات الإدارية الهامة التى تستهدف تحسين الأداء داخل الجامعة لتظل فى صدارة الجامعات الخاصة فى مصر، وجاء ذلك إيمانًا بضرورة تجديد الدماء داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واستكمالًا لخطط التطوير المستمرة داخل الجامعة،

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، اختبارات القبول بالجامعات الأهلية والتى يتم تنظيمها برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمركز الاختبارات المركزية الالكترونية ببنها.

في سادس أيام امتحان الثانوية العامة ثالث أيام امتحانات الشعبة العلمية، رصدت عدسة صدى البلد آراء بعض الطلاب حول امتحان الكيمياء.

افتتح الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، نادي العلوم والتكنولوجيا بحضور الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور أحمد الجيوشى، الدكتور عبد الله جلال، الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية للتدريب والخدمات، الدكتور السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومجموعة من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم انه وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت الوزارة اجتماعًا مع وزارة التعليم العالي لمناقشة بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بالشهادات الدولية، تم الاتفاق خلاله على الشكل النهائي لعمل super matching والخاص بطلبة الدبلومة الأمريكية كإجراء استثنائي لطلبة جريد 12 هذا العام والعام القادم فقط.

قدم المؤتمر الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية والذى نظمته جامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية الدولية للأورام يومى 15، 16 يوليو، بشرة أمل جديدة لمرضى الأورام بإعلانه عن ثورة جديدة في علاج أورام الكبد والكلى عقب ثورة تحققت في هذا المجال بمزج العلاج المناعى بالعلاج الموجه للأورام مما قضى تماما على العلاج التقليدي في هذا المجال.

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدور جامعة حلوان الريادى فى مجال الدراسات التراثية والمتحفية خلال مشاركته اليوم في اجتماع رفيع المستوى على هامش الدورة الممتدة الـ44 للجنة التراث العالمي، فى مجال تعليم التراث.

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مواعيد صلاة عيد الأضحي بجميع محافظات جمهورية مصر العربية .

أعلن الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مصر تمتلك محطة لرصد الحطام الفضائي، منذ ديسمبر 2020 وهى موجودة فى حرم مرصد القطامية، وتعد واحدة ضمن 70 محطة فقط لرصد الحطام الفضائي على مستوى العالم.