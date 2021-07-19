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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

محركات قوية تتحول إلى أجمل اللوحات الفنية.. صور

محركات قوية تتحول
محركات قوية تتحول إلى اجمل اللوحات الفنية

تختلف اللمسات الفنية في العديد من المجالات، فمن الممكن أن تبهرك لوحة رائعة صممها أحد المبدعين عبر لمسات ملهمة، أو مقطوعة موسيقية تذهب معها إلى رحلة خيالية، إلى جانب الكثير من المجالات الرائدة، و لكن عندما يتعلق الامر بعالم السيارات، يبدو أن الامر سيصبح مختلفًا كثيرًا، نسبة إلى التقنيات المستخدمة و الأفكار الإبداعية، و التي ينجذب اليها الكثير من محبي عالم المحركات و التصميمات الهيكلية.

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أغرب التصميمات المدهشة في عالم السيارات.. صور

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أغرب السيارات حول العالم .. تصميمات مدهشة

فهل تخيلت يومًا ان ترى سياراتك المفضلة ذات يومًا داخل منزلك، أو ربما تكون داخل حديقتك الخاصة، فيبدو أن الإجابة تأتي بنعم، و ذلك بفضل العديد من اللمسات الرائعة، و التي اضافت هذا الجزء ببراعة شديدة، بعد أن استخدم رواد هذه اللمسات الكثير من العناصر الهيكلية و الأجزاء الميكانيكية، لتدخل وسط أروع الديكورات و التحف الفنية المميزة.

أروع التصميمات الفنية 

ظهرت السيارة الشهيرة و التي تعود إلى الصانع الألماني المخضرم فولكس فاجن و هي الخنفساء المعروفة بيتل، حيث تألقت عبر تصميم مبهر حينما تقمصت دور الاستراحة المنزلية، و ذلك عندما خضعت إلى بعض التعديلات بعد أن احتفظت بالرفارف الجانبية، ليقوم صانع هذه الاستراحة بوضع تلك الرفارف في الناحية العكسية، معتمد على جنوط السيارة كمحور ارتكاز، ثم قام بوضع مقعد مستطيل من الجلد لتتحول تلك المركبة إلى احد القطع الفنية الساحرة.

و لم يقتصر الأمر عند ذلك فقط بل حصلت السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك ايفو على إطلالة مبهرة أيضا، و يبدو ان صاحب الفكرة مولع بهذه السيارة للغاية، بعد ان قرر عدم الاستغناء عنها حتى في أوقات نومه، لتتحول تلك السيارة الى ركيزة أساسية داخل غرفة النوم، حيث ظهرت مقدمة السيارة مصابيحها المعهودة، مرتكزة على جنوط كبيرة الحجم، مع فراش كامل.

و يبدو أن الإطارات كان لها دورا كبيرا في هذه الإطلالة الفنية، عندما استخدمت كأحد الأحواض، و لكي يزيد صانع هذا العمل من اللمسة الإبداعية، قام باستخدام مسدس الوقود و جعلة يقوم بدور صنبور المياه، ليتشكل عمل فني كامل مكون من مواد أعاد تدويرها يعلمها محبي عالم السيارات جيدًا.

الفنية لمسات ملهمة العناصر الهيكلية الأجزاء الميكانيكية الديكورات

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