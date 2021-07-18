أستاذ علوم سياسية يكشف سبب انقسام دول مجلس الأمن حول قضية سد النهضة

كشف الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سبب انقسام دول مجلس الأمن حول التعامل مع قضية سد النهضة.

وقال "سلامة"، خلال استضافته ببرنامج "من أول وجديد"، تقديم الإعلامية "نيفين منصور": "قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب، لافتا إلى أن مصر لم تمانع في استفادة أي دولة تتشارك معها في نهر النيل وتحقيق التنمية لها.

وأضاف أن المقاربة السياسية التي تنتهجها إثيوبيا تسمى بالمباراة الصفرية والتي تريد منها تحقيق التنمية لذاتها فقط على حساب حقوق دولتي المصب.

وأردف أن المرونة المصرية يرافقها مرونة سودانية، وأمامهما تعنت ومراوغة إثيوبية واضحة للغاية، وتجلت بصورة أوضح أثناء جلسة مجلس الأمن مؤخرا"، قائلا: "المكسب الذي حققته مصر من مجلس الأمن هو أنه خلال عام واحد عقد جلستين لهذه القضية".

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: “مجلس الأمن لا يناقش قضايا من هذا القبيل، لكن القدرة الدبلوماسية المصرية على نقل القضية لمجلس الأمن يعتبر دعم كبير جدا”.

وتابع: "الذي حدث في مجلس الأمن هو حالة من حالات الإنقسام الشديد رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلها الوزير سامح شكري"، مردفا: "هناك انقسام في مجلس الأمن لأن بعض الدولة التي تتواجد داخل مجلس الأمن لديها مواقف مشابهه لإثيوبيا وبعضها دول منبع أيضا وإذا اتخذت وجهة نظر دولتي المصيب سوف ينتقل التوتر إلى مناطقها الجغرافية، إضافة إلى أن هناك مصالح واضحة من تلك المواقف لهذه الدول ومنها روسيا والصين".