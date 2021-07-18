مصمم حفلات: التعامل مع المطربين العالميين يختلف عن الفنانين العرب

كشف آدم عفارة مصمم الحفلات العالمي، تفاصيل عمله مع فنانين عالميين في تنظيم حفلات عالمية مثل الأوسكار.

وقال عفارة في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد": “ قمت بتصميم حفل لـ توزيع جوائز الأوسكار، ويكون التعامل مع مسئولي الحفل به قدر كبير من الدقة في مواعيد تسليم التجيهزات”.

وأضاف عفارة: "أول خطوة تصميم حفلات له كانت مع المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وفي بداية مشواري في مجال تصميم الحفلات صدمت لما عرفت أنني سوف أعمل مع الفنانة هيفاء وهبي".

وتابع آدم عفارة: "التعامل مع المطربين والفنانين العالميين به اختلاف كبير عن التعامل مع الفنانين العرب.. اشتغلت مع ليدي جاجا وبيونسيه وقمت بتصميم حفلات لهما".

وأردف آدم عفارة: "قابلت ليدي جاجا مرة واحدة واستمرت في التصوير 5 أيام متواصلة أثناء التجهيز لإحدى حفلاتها .. أداء ليدي جاجا وأسلوبها في التصوير بسيط وسلسل للغاية وهي فنانة بما تحمله الكلمة من معنى".

احتراف تصميم الحفلات



ولفت آدم عفارة إلى أن أمريكا هي بلد الأحلام وأي شخص يبذل مجهودا ويضع هدفا له أثناء تواجده في أمريكا يحقق نجاحات، مضيفا:" بدأت في تصميم الحفلات من جراج منزلي".

واستطرد: "مع بداية احترافي مجال تصميم الحفلات بدأت في الدراسة وحصلت على دبلومة من كندا للتعرف على طريقة تصميم الحفلات لمختلف الثقافات من مختلف أنحاء العالم".

واختتم آدم عفارة: "اكتسب خبرة يوما تلو الآخر نتيجة مجهودات كبيرة ابذلها في مجال تصميم الحفلات.. اشتغلت مع جينيفر لوبيز وقمت بتصميم حفلات خاصة لها في منزلها".