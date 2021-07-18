أخبار التوك شو|والد حلا شيحة: بنتي مخطوفة..تعليق الصحة على انخفاض "أعداد كورونا"

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات والقضايا الهامة والبارزة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نعرض في التقرير التالي أبرز تلك القضايا.



بنتي مخطوفة.. والد حلا شيحة يعلق على قرار ابنته في مداخلة مع الباز.. شاهد

علق الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، علي واقعة ابنته الأخيرة مع أبطال فيلم "مش أنا".





نشأت الديهي: تصريحات الرئيس السيسي بشأن السد الإثيوبي بمثابة دستور عمل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أهم ما جاء في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة" الذي عقد الخميس الماضي باستاد القاهرة، رده على ما يجري من تساؤلات وقلق لدى المصريين بشأن السد الإثيوبي وتأكيده بشكل واضح أن أمن مصر خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى، معتبرًا أن تصريحات الرئيس حول السد الإثيوبي ستبقى خالدة وهي بمثابة دستور عمل.





حياة كريمة.. زمزم: تعاون بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الفترة المقبلة

قال مصطفى زمزم أحد سفراء مبادرة حياة كريمة، إن اتحاد شباب الجمهورية الذي أذن الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، سيضم ممثلين عن كل الأحزاب السياسية والمجموعات الشبابية ومنظمات شباب المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.





والد حلا شيحة: بنتي مخطوفة مني ودي مش أفكارها

علق الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، على واقعة ابنته الأخيرة مع أبطال فيلم "مش أنا".

وقال شيحة خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخرالنهار" المذاع عبر قناة "النهار"، إنه ضد ما كتبته ابنته بشأن كليب فيلم مش أنا.





عن كورونا .. وزارة الصحة: الأعداد القليلة لا تعني أن مصر أصبحت في مأمن

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن مصر تواصل الانخفاض في تسجيل حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا ضمن الموجة الثالثة، متمنية الوصول إلى أقل مستوى من الحالات.





خبيرة تغذية: مريض السمنة متضرر جسدياً وحبه لنفسه بداية العلاج

قالت كارما سامي، خبيرة تغذية علاجية، إن مريض السمنة متضرر جسدياً، ولا بد من حبه لنفسه وجسده للبدء في العلاج المناسب، مشيرة إلى أن الإنسان يجب أن يعلم بأنه سيتضرر من مرض السمنة، لكي يستطيع أن يخفض وزنه.





مدير الترميم بالمتحف الكبير: نقل مركب خوفو في القريب العاجل.. فيديو

كشف عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، تفاصيل نجاح “محاكاة نقل مركب خوفو” إلى المتحف الكبير.





التموين: سلع استراتيجية بأسعار مخفضة استعدادا لـ عيد الأضحى .. شاهد

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إن وزارة التموين قامت بتوفير كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي بنسبة 20% ، مؤكدا أننا قمنا بطرح كمية كبيرة جدا من اللحوم في الأسواق استعدادا لعيد الأضحى.





الحجز إلكترونيًا.. محافظ الإسكندرية: شاطئ مجاني لأول مرة منذ 20 عامًا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تفقد الشاطئ المجاني في منطقة المندرة، ويتم تجهيز شاطئ مجاني آخر في منطقة الأنفوشي وخلال شهر من الآن يدخل الخدمة".





سفير مصر باليابان يكشف حقيقة وجود إصابات كورونا بين لاعبي المنتخب الاولمبي..فيديو

كشف السفير أيمن كامل، سفير مصر باليابان حقيقة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا داخل قرية الرياضيين الأولمبية بطوكيو.