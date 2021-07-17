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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية تكشف عن أكبر مشكلة تواجه مريض السمنة

السمنة
السمنة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن 90% ممن يعاني من زيادة الوزن لديه شهية عالية، ومن ثم مشكلة في ضعف الحرق أو مشكلة في الغدة الدرقية وخلافه.
 

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الكثير من مرضى السمنة ليس لديهم القدرة على السيطرة على شهيتهم في تناول الطعام، وهذا يؤثر بصورة كبيرة على زيادة الوزن.

وشددت على ضرورة عدم منع مريض السمنة من تناول طعام معين، ولكن يتم العمل على تقليل شهيته من خلال تناول بعض المواد المعينة التي تزيد داخل المعدة، مع تناول المياه، مما يقلل من حجم تناول الطعام، وبالتالي ينخفض الوزن مع مرور الوزن.

خبيرة تغذية: لا يوجد مكمل واحد لخفض الوزن لكل الفئات


قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الغدة الدرقية هي المسئولة عن إفراز الهرمون القادر على حرق السعرات الحرارية خلال ساعات النهار فقط، ولذلك عندما يتم تناول الطعام ليلاً يزيد الوزن، بسبب عدم حرق هذه السعرات الحرارية.


وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه لا يوجد مكمل واحد يعمل على خفض الوزن لكل الفئات والأعمار، مشددة على ضرورة عدم شراء المواد الخاصة بخفض الوزن من على الإنترنت، لأن هذه المواد مجهولة وقد تضر بالصحة إلى حد كبير. 
 

ولفتت إلى أن هناك 33 كورس خاصا بخفض الوزن تصلح لكل مرضى السمنة بدون استثناء، مضيفة أن  الأهم هو الحفاظ على نضارة البشرة وعدم سقوط الشعر خلال خفض الوزن، كما أن هناك ضرورة على تناول حجم وجبة معينة، وتناول الكثير من المياه، وتناول السلطة.
 

الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية زيادة الوزن الغدة الدرقية ضعف الحرق مرضى السمن

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