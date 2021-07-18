شاهد .. عبد الناصر زيدان "يزغرط" على الهواء بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا

بدأ الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، استضافته ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، بالتعبير عن فرحته لحصد النادي الأهلي البطولة العاشرة لدوري أبطال أفريقيا، و "زغرط" على الهواء وسط ضحكات من الحضور، معبرًا عن فرحته الكبيرة بفوز النادي الأهلي بالنهائي.

وأشار عبد الناصر زيدان، إلى ان فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا العاشرة جاء بعد الإعلان عن الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن النادي الأهلي تلقى الأمر بإفراح الشعب المصري بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الجمهورية الجديدة.

وأكد عبد الناصر زيدان، أنه توقع فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز بـ4 أهداف بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما أنه كان هناك حالة من الجدية والتركيز الشديد للاعبين الأهلي، والعوامل التي اعتمد عليها الأهلي هي التي تصنع بطل، حيث إنه تعامل مع كايزر تشيفز على أنه أقوى فريق في البطولة.



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أبدي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، والثانية على التوالي، مؤكداً أنه كان يثق في تحقيق ذلك الإنجاز.

وقال الشحات عقب المباراة: «بطولة إفريقيا هي البطولة المفضلة لجمهور الأهلي، ونعلم أنهم يحبونها بشدة.. ولهذا أخذنا على أنفسنا عهداً بعد كأس العالم للأندية أن نفوز بالبطولة ونجحنا في تحقيق ما وعدنا به».



وأشار الشحات إلى ما قاله بيتسو موسيماني للاعبين بين شوطي المباراة، حيث طالبهم بضرورة الهدوء، وألا يستعجلوا الفوز ، خاصة بعد طرد لاعب كايزر تشيفز قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، وقال: «الحمد لله نفذنا تعليماته، ونجحنا في تسجيل الهدف الأول وفزنا بالمباراة».



وكشف الشحات أن أول تهنئة جاءت له من جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه حرص على الرد على تهانيهم، كما أنه تلقى التهنئة من والدته والكثير من أقاربه وأصدقائه.

