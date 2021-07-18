الشيخ أحمد ترك: إنشاء المستشفيات والمدارس أفضل عند الله من بناء المساجد

قال الشيخ أحمد ترك، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن بناء المستشفيات والمدارس أفضل عند الله من بناء المساجد، مشيرا إلى أنه طبقا لتصريحات وزارة الأوقاف يوجد ١٤٠ ألف مسجد على مستوى محافظات الجمهورية ويتضمن ذلك المصليات والزوايا.

وأضاف ترك خلال لقائه مع الإعلامى محمد على خير فى برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور"، أن عدد المستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة يصل تقريبا إلى ٣٠٠٠ آلاف.



وأوضح، أن عدد المدارس يصل تقريبا إلى ٥٦ ألف، وهناك العديد من المساجد ولكن يوجد بداخلها القليل من المصلين.



وأكد، أن من بنى مستشفى يضمن له قصرا فى الجنة، ويأخذ ثواب الصدقة الجارية مثلما يبنى مسجدا، مضيفآ أنه يمكن بناء مستشفيات او مدارس وبداخلها مسجد.

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