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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشيخ أحمد ترك: إنشاء المستشفيات والمدارس أفضل عند الله من بناء المساجد

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ترك، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن بناء المستشفيات والمدارس أفضل عند الله من بناء المساجد، مشيرا إلى أنه طبقا لتصريحات وزارة الأوقاف يوجد ١٤٠ ألف مسجد على مستوى محافظات الجمهورية ويتضمن ذلك المصليات والزوايا.

وأضاف ترك خلال لقائه مع الإعلامى محمد على خير فى برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور"، أن عدد المستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة يصل تقريبا إلى ٣٠٠٠ آلاف.


وأوضح، أن عدد المدارس يصل تقريبا إلى ٥٦ ألف، وهناك العديد من المساجد ولكن يوجد بداخلها القليل من المصلين.


وأكد، أن من بنى مستشفى يضمن له قصرا فى الجنة، ويأخذ ثواب الصدقة الجارية مثلما يبنى مسجدا، مضيفآ أنه يمكن بناء مستشفيات او مدارس وبداخلها مسجد.

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المستشفيات الجامعية وزارة الأوقاف مستشفيات المستشفى بناء المساجد ثواب الصدقة

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