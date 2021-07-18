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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الأوقاف: نأخذ بالأمور الوسطية في صلاة عيد الأضحى

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التحورات التى تحدث فى فيروس كورونا تدعى إلى توخى الحذر، مشيرًا إلى أنه مازال هناك تخوف عالمى من السلالات والتحورات الجديدة لكورونا.


أضاف مختار جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن إحدى الدول العربية الإسلامية منعت صلاة عيد الأضحى المبارك حفاظا على سلامة مواطنيها.

 

وأوضح مختار جمعة، أن وزارة الأوقاف تأخذ بالأمور الوسطية وسوف تقام صلاة عيد الأضحى المبارك ولكن بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية التى طبقت فى عيد الفطر.


وأشار إلى أن صلاة الجمعة منتظمة كل أسبوع، مؤكدا أن صلاة عيد الأضحى المبارك سوف تقام فى نفس المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة وليس فى الزوايا والمصليات والساحات التى كانت تغلق الطرق أمام المارة.


وتابع، أنه يجب ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعى وعدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات لكى لا تحدث انتاكسات كما حدث فى دول أخرى، لافتا إلى أنه فى ظل الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا يمكن لأى شخص أن يصلى صلاة العيد في المنزل.


 

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