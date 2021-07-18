نواصل كتابة التاريخ .. سيد عبد الحفيظ يتحدث عن ثلاثية كايزر شيفز والتتويج العاشر

أبدي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، سعادته بتتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت في المغرب.

وأوضح عبد الحفيظ: «لاعبو الأهلي مروا بأوقات صعبة قبل اللقاء للتركيز في أجواء المباراة في الفترة الأخيرة، خصوصًا أن البعض حاول الحديث عن سهولة المباراة وهذا لم يكن حقيقيا على الإطلاق».

وأضاف مدير الكرة: «الشوط الأول كان في غاية الصعوبة على الفريقين ولكن الطرد منحنا أفضلية عددية وفرصة جيدة للضغط على المنافس لحسم اللقب».

استكمل مدير الكرة: «رفضنا الدخول في أي أجواء احتفالية قبل المباراة أو الاستجابة لأي تقييم جماهيري للمباراة، وحذرنا اللاعبين من أي شيء سوى التركيز في النهائي، وقلنا إننا أمامنا منافس قوي استطاع إقصاء فرق كبيرة في القارة ولديه دوافع يجب احترامها».

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي استطاع الاستمرار في كتابة التاريخ والأرقام القياسية بعد تحقيق اللقب مرتين متتاليتين، وأعاد هذا الإنجاز 3 مرات في تاريخ فوزه بالبطولة، متمنيًا كسر هذه القاعدة وتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي الموسم القادم.



وأكد مدير الكرة أن حديثه عن دور محمود الخطيب رئيس النادي، ورئيس البعثة، مع اللاعبين لا يقتصر على هذه المباراة، لأن اهتمامه قائم دائما بالوجود بين اللاعبين في كل الأوقات الصعبة، وهذه أكبر رسالة وحافز للفريق دون أن يتكلم، لشعور الجميع باهتمامه وتركيزه معهم ومشاركتهم في المسئولية.

وأتم عبد الحفيظ حديثه عن النهائي: «الأهلي قدم مباريات هي الأكبر والأصعب خلال آخر بطولتين من نسخة دوري الأبطال واستحق الحفاظ على اللقب القاري».

ووجه عبد الحفيظ رسالته إلى جمهور الأهلي وقال: «من حقهم الآن أن يسعدوا ويفخروا بهذا الجيل لأنهم مصدر سعادة لهم، ووعد بالاستمرار في الحفاظ على العهد والمنافسة على اللقب المحلي وعدم التخلي عن أحلام جمهور الأهلي».