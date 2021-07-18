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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح محسن: حققنا بطولة غالية وطموحي مع الأهلي بلا حدود

صدى البلد

عبر صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة النهائية التي أقيمت على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وعقب المباراة قال صلاح محسن: «الحمد لله أننا حققنا بطولة غالية على جمهورنا، وقد تعاهدنا منذ البداية على أن نقدم أفضل ما لدينا لنكون عند حسن ظن جمهور الأهلي.. اللاعبين جميعًا كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية.

وأشار إلى أن الفريق كان يسعى إلى تحقيق الفوز بنفس الجدية والإصرار اللذين لعب بهما الفريق مباراة نهائي البطولة الماضية أمام الزمالك، وأن هذه سمعة النادي الأهلي الذي لا يعرف سوى الفوز وتحقيق الألقاب.

وأضاف: «الروح هي سر ما يميز الأهلي، الفريق كله على قلب رجل واحد، ولا نهتم بمن يشارك ومن يجلس على مقاعد البدلاء، وأعتقد أن هذا ما يميز الأهلي عن غيره».

وأكد صلاح محسن أن الفوز ببطولة إفريقيا مع الفريق يمنحه دفعة قوية قبل السفر خلال الساعات المقبلة للانضمام إلى المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، مشددًا على أن طموحاته مع الأهلي بلا حدود خلال الفترة القادمة.

صلاح محسن بالنادي الأهلي دوري ابطال افريقيا مركب محمد الخامس النادي الأهلي

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