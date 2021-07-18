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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

النادي الاهلي صانع الفرحة .. لا يبخل على جمهوره في العيد

لاعبو النادي الأهلي
لاعبو النادي الأهلي

لم يكذب يوما النجم الاسكتلندي الكبير بيل شانكلي «1913 -1981»، عندما تحدث عن كرة القدم وما تحدثه في نفوس البشر، خاصة العشاق والأنصار المٌعلقة قلوبهم بها «يعتقد البعض أن كرة القدم مسألة حياة أو موت، للأسف هذا يجعلني حزيناً هي أكثر من هذا بكثير».

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وبالحديث عن كرة القدم وما تمثله للبشر وما تحدثه في نفوس عشاقها، لا يمكننا أن نتجاهل فريقا جعل لكرة القدم مذاقا آخر داخل مصر وخارجها عند جمهوره ومحبيه والعاشقين له وهو النادي الأهلي، الذي قال عنه المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف، إن «الأهلى هو سلطان الأندية الأفريقية ببطولاته ولاعبيه وجماهيره».

الأهلي الذي لا يفوت مناسبة كبرى بدون أن يسعد فيها جمهوره ومحبيه داخل وخارج مصر والفائز قبل قليل بالبطولة العاشرة من دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، لم ينسى المعايدة على جمهوره ودائما ما يكون مصدر بهجة لهم في الأعياد.

وحقق الأهلي الفوز بالنجمة العاشرة ويفصلنا عن عيد الأضحى 72 ساعة فقط، ويعد الفوز معايدة وفرحة خاصة لجماهير القلعة الحمراء.

وبهذه المناسبة نستعرض بعض المباريات الكبرى التي حقق فيها الأهلي فوزا وكانت بمثابة عيدية لجماهيره.

الأهلي والعيد

نجح الفريق الأحمر في الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2001 في عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تغلبه على فريق صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع المباراتين بنتيجة 1/4 بعد التعادل فى لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق والفوز فى لقاء الإياب بثلاثة أهداف دون رد تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه أيقونة الأهلى التدريبية.

وشهد موسم 2003-2004 انتصار النادي الأهلي في أول أيام عيد الفطر على الترسانة برباعية نظيفة.

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موسم 2005 – 2006 وتحديدا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك نجح أبناء مانويل جوزيه في الفوز على الاتحاد السكندري بسداسية نظيفة.

كما فاز الأهلى على الزمالك فى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في شهر ديسمبر من العام 2006 تزامنًا من عيد الأضحى المبارك، حيث أحرز هدفي المارد الأحمر أمادو فلافيو وهدف الزمالك أسامة حسن في قمة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وشهدت آخر قمة أقيمت في عيد الفطر المبارك في شهر يوليو من العام 2015 فوز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل لا شىء في المباراة التى جمعت الفريقين ببطولة الدوري الممتاز وسجل ثنائية الفريق الأحمر مؤمن زكريا.

وحقق النادي الأهلي الفوز على وادي دجلة مع أول أيام عيد الأضحى المبارك موسم 2018 بهدف نظيف في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

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