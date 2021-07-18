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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمصان: لاعبو الأهلي يستحقون اللقب الإفريقي عن جدارة

صدى البلد

أبدى سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سعادته بفوز ‏الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف ‏دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالمغرب. ‏

وأضاف قمصان: «لاعبو الأهلي كان لديهم إصرار على تحقيق إنجاز كبير من خلال الفوز ‏باللقب والسير على خطى الأجيال التي استطاعت أن تسطر اسمها بحروف من ذهب من ‏خلال التتويج بدوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي».‏

وأشار المدرب المساعد إلى أن لاعبي الأهلي كانوا الأكثر إصرارًا على تحقيق الفوز أمام ‏كايزر تشيفز، وكللوا جهودهم خلال مشوار البطولة من خلال الفوز عن جدارة واستحقاق ‏باللقب.‏

وأوضح قمصان أن الجهاز الفني توقع أن يلعب فريق كايزر تشيفز بتكتل دفاعي، وأن حالة ‏الطرد لفريق كايزر تشيفز جاءت في توقيت مهم، واستطاع الفريق أن يسجل ثلاثة أهداف ‏ويحسم الفوز بالمباراة واللقب. ‏

وشدد على أن الجهاز الفني أكد للاعبين ضرورة التعامل بجدية مع المباراة حتى في ‏حالة تسجيل هدف من خلال مواصلة اللعب ومواصلة البحث عن إضافة المزيد من الأهداف. ‏

وأهدى قمصان لقب البطولة لوالدته التي فارقت الحياة أثناء وجوده مع الفريق في مباراة ‏السوبر الإفريقي بقطر أمام نهضة بركان، كما أهدى اللقب إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس ‏النادي، على المجهود الكبير الذي بذله طيلة الفترة الماضية.‏
 

سامي قمصان ملعب محمد الخامس بالمغرب دوري ابطال افريقيا كايزر تشيفز السوبر الإفريقي

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