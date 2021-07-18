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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرجاء المغربي يهنئ الأهلي بالبطولة العاشرة

صدى البلد

حرص نادي الرجاء المغربي علي تهنئة النادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مركب محمد الخامس» بالمغرب.

وكتب الرجاء المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يهنئ نادي الرجاء الرياضي مكونات نادي الأهلي المصري الشقيق وجماهيره العريضة، على أثر التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا».

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

كما حرص الاتحادان الدولي "فيفا" والأفريقي "كاف" لكرة القدم على تهنئة النادي الأهلي المصري بتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بعد الفوز علي كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وذكر "كاف" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت : "الأبطال.. الأهلي يصبح أول نادٍ على الإطلاق يفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 10 مرات".

وغردت صفحة الفيفا الرسمية على تويتر :"تهانينا للنادي الأهلي وننتظركم في كأس العالم للأندية".

كما حرص نادي الهلال السعودي على تهنئة النادي الأهلي، وذكر الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"مبروك للأهلي المصري وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا".

وهنأ الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" النادي الاهلي وذكر :"تهانينا للأهلي فوزه بدوري أبطال إفريقيا 2021".

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