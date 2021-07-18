أمير توفيق: نعلم احتياجات الأهلي .. ونبحث عن الأفضل دائما

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن تتويج الفارس الأحمر بالبطولات، لايعني عدم تحرك الإدارة لإبرام صفقات جديدة.



وقال أمير توفيق ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"الحمد لله على اللقب الإفريقي العاشر والجيل الحالي تكون في ثلاث سنوات، ونبحث عن الأفضل دائما لتدعيم صفوفنا".



وأضاف:" مايحدث الفترة الحالية بداية جيل تاريخي للنادي الأهلي للسنوات القادمة، ومش معنى إن فيه نجاحات بتحصل يبقى مش شايفين قصور موجودة في الفريق".



وتابع:" نعلم احتياجات فريق كرة القدم، ونعمل على تلبيتها، للحفاظ على نتائجنا الباهرة، وقميص الأهلي في الموسم الجديد سيتغير بعد التتويج بالعاشرة".

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

كما حرص الاتحادان الدولي "فيفا" والأفريقي "كاف" لكرة القدم على تهنئة النادي الأهلي بتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بعد الفوز علي كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وذكر "كاف" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت : "الأبطال.. الأهلي يصبح أول نادٍ على الإطلاق يفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 10 مرات".

وغردت صفحة الفيفا الرسمية على تويتر :"تهانينا للنادي الأهلي وننتظركم في كأس العالم للأندية".

كما حرص نادي الهلال السعودي على تهنئة النادي الأهلي، وذكر الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"مبروك للأهلي المصري وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا".

وهنأ الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" النادي الاهلي وذكر :"تهانينا للأهلي فوزه بدوري أبطال إفريقيا 2021".