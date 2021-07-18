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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسلام الشاطر: ألف مبروك العاشرة لجمهور الأهلي العظيم

صدى البلد

احتفل إسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي السابق بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز.

 ونشر إسلام الشاطر عبر حسابه على إنستجرام صورة لكأس إفريقبا وعلق قائلا: “ألف ألف ألف مبروك العاشرة لكل جمهور الأهلي العظيم ومجلس الإداراة واللاعبين والجهاز الفني مبروووووووك”.


وتوج الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس
 

وافتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق.

وأضاف الاهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

 

ونجح الأهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار.

إفريقيا ابطال افريقيا مجدي قفشة النادي الأهلي اكرم توفيق ملعب محمد الخامس

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