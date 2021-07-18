عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: نعمة أن تكون أهلاوي

الإعلامي هاني حتحوت
الإعلامي هاني حتحوت

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، عن جدارة واستحقاق.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي استحق التتويج بالبطولة، وظهر مسيطرا على المباراة النهائية من بدايتها وحتى نهايتها.
 
وأوضح هاني حتحوت، إن جماهير الأهلي كان لها دور كبير، في تتويج فريقها باللقب العاشر في تاريخه، مؤكدا:" نعمة أن تكون أهلاوي".

 

وتُوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية تواليًا والعاشرة في تاريخه، بفوزه على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية سجلها  كلا من محمد شريف، ومحمد مجدي قفشة، وعمرو السولية.

 

الأندية الأوروبية والعربية  تهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا


وفور انتهاء المباراة، بادرت الأندية الأوروبية والعربية على تهنئة الأهلي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا، حيث نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” تغريدة، جاء فيها: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه."

أما نادي روما الإيطالي، فكتب عبر حسابه على “ تويتر” :"تهانينا من العاصمة الإيطالية #روما لنادي الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي!"

 

نشر نادي تشيلسي  صورة تجمع قائده أزبيلكويتا بلقب دوري أبطال أوروبا، والشناوي بلقب دوري أبطال أوروبا، على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، معلقًا:" إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق! تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية."

 

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عقب هزيمة كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم بملعب محمد الخامس.

 

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لشعار النادي الأهلي وشعارها عبر تويتر معلقة:" يهنئ نادي الرجاء الرياضي النادي الأهلي المصري الشقيق وجماهيره العريضة على إثر التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا .

 

أما نادي الهلال السعودي،فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للأهلي وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا».
 

هاني حتحوت النادي الأهلي الأهلى الأهلي ضد كايزر تشيفز نهائي الأهلي وكايزر تشيفز حتحوت

ترشيحاتنا

أغلى 6 دقايق في التاريخ .. كهربا يحتفل بالتتويج الإفريقي على طريقته

الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

والد حلا شيحة: بنتي طيبة وخطفوها من الفن

مصدر أمني يكشف حقيقة نشوب حريق فى مطبعة البنك المركزى بالهرم

نتقابل الموسم القادم .. تعليق مثير من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال

طاهر: الفوز بثلاثية لا يحدث كثيرًا في النهائيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

تجري عملية صعبة.. أحمد حلمي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

بعد 5 أيام من الأولى| إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية "خاص"

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يخنق طائر نورس بوحشية لاسترجاع طعامه.. فيديو

فواكه تساعد على الهضم بعد تناول اللحوم

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

فيديو

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ