طاهر: الفوز بثلاثية لا يحدث كثيرًا في النهائيات

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يشعر بفخر كبير بعد أن تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، عقب الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق.

أضاف: «اليوم أدينا مباراة كبيرة والفوز بنتيجة 3 –0 في مباراة نهائية لا يحدث كثيرًا. أتمنى أن نحقق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة».

وحرص طاهر على تقديم التهنئة لجميع زملائه في الفريق وجماهير الأهلي، مؤكدًا أن مشوار البطولة كان صعبًا للغاية، وخاصة في دور المجموعات، إلا أن اللاعبين كان لديهم ثقة كبيرة في الفوز باللقب.

وأوضح طاهر أن لاعبي الأهلي تعاهدوا بعد المشاركة في مونديال الأندية الأخير بقطر على العودة للمشاركة في البطولة مجددًا.

كما حرص الاتحادان الدولي "فيفا" والأفريقي "كاف" لكرة القدم على تهنئة النادي الأهلي بتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بعد الفوز علي كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وذكر "كاف" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت : "الأبطال.. الأهلي يصبح أول نادٍ على الإطلاق يفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 10 مرات".

وغردت صفحة الفيفا الرسمية على تويتر :"تهانينا للنادي الأهلي وننتظركم في كأس العالم للأندية".

كما حرص نادي الهلال السعودي على تهنئة النادي الأهلي، وذكر الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"مبروك للأهلي المصري وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا".

وهنأ الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" النادي الاهلي وذكر :"تهانينا للأهلي فوزه بدوري أبطال إفريقيا 2021".