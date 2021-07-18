سبب في سعادة الملايين .. ماذا قال شريف إكرامي عن تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة؟

احتفل شريف إكرامي حارس مرمي نادي بيراميدز لاعب النادي الاهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال افر يقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز .

وكتب شريف إكرامي عبر تويتر قائلا "‏مبروك للنادي الأهلي و لجماهيره العظيمة البطولة الإفريقية العاشرة، انجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه واثبت ذاته كامتداد لاجيال كتبت تاريخ كبير، دائماً و ابدا يبقي الأهلي سبب رئيسي في اسعاد الملايين.. الف مبروك لأبطال افريقيا ".



وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس

