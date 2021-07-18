والد حلا شيحة: بنتي طيبة وخطفوها من الفن

قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، حول ما نشرته ابنته بشأن فيلمها مع تامر حسني، إن ابنته نزلت البوست بعد طرح الفيلم بـ 21 يوما.

وأضاف أحمد شيحة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "بنتي تتعرض لضغوط، ومن ساعة ما قلعت النقاب ورجعت الفن وهي عمرها ما غلطت في أحد من زملائها، وبتحب كل من الوسط الفني والفنانين".

وتابع والد الفنانة حلا شيحة قائلاً: "الهجوم اللي حصلها الفترة ديه، جعلني أدور وأشوف ايه السبب، وأنا متأكد أن هناك أيادي كثيرة تعبث من أجل عمل كمين لإبنتي الطيبة المحبة لبلادها ولزملائها، وخطفها مرة أُخرى من الفن".

وأشار أحمد شيحة إلى أنه تواصل مع أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قائلاً: "أنا بحاول أفهم في ايه اللي حصل، لأني أنا اتفاجأت واتصدمنا كلنا أنا واخواتها ووالدتها".

وأضاف والد حلا شيحة: "اللي بيحصل ده مش طبيعة بنتي، وديه مش حلا، والبوست اللي نزلته مش كلامها، حلا عملت دورها في الفيلم بكل حب".

وعقب والد الفنانة حلا شيحة: "بنتي معمولها كمين أو مخطوفة، ولا يمكن تكون هي اللي نزلت البوست ده".