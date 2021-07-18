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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوجه رساله لابنه مصطفى عقب تتويج الأهلي بالعاشرة

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير، متابعيه بصورة له وهو يحدث نجله مصطفى شوبير حارس مرمي النادي الأهلي من على برنامج ماسنجر أثناء تتويج الفريق ببطولة إفريقيا للمرة العاشرة. 
 

‏وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “فخور بك يا حبيبي مصطفى شوبير”.

وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس
 

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

وأضاف الاهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء 

ونجح الاهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .


 

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