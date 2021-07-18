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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بهتافات الحرية لكوبا| مئات المتظاهرين يحتجون أمام البيت الأبيض .. فيديو

صدى البلد

تجمع المئات في تظاهرة بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن للتضامن مع الاحتجاجات المستمرة في كوبا.

 

واحتشد نحو ألف على الأقل بالقرب من البيت الأبيض هاتفين "الحرية لكوبا" وعنوا النشيد الوطني وعدد من الأغاني الكوبية.

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ورفع الناس لافتات كتب عليها "كوبا بحاجة إلى تدخل الولايات المتحدة الآن" مطالبين الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتصعيد لصالح شعب كوبا.

كانت المسيرة سلمية ، ووفقًا لبعض المشاركين، لم يكونوا منظمين. جاء بعض المتظاهرين بصحبة أطفال صغار وشوهد العديد منهم في نزهات في حديقة قريبة.

كانت أعداد صغيرة من ضباط إنفاذ القانون حاضرة لكنهم لم يتدخلوا في الاحتجاج.

ومن ناحية أخرى، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن قلقها  من أعمال العنف المتصاعد التي شهدتها العاصمة الكوبية هافانا الأيام الماضية، داعية  إلى ضرورة التهدئة في كوبا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في رسالة شديدة اللهجة : "ندعو إلى الهدوء وندين أي عنف ضد المتظاهرين السلميين، كما ندعو الحكومة الكوبية إلى الإفراج عن أي شخص محتجز بسبب احتجاج سلمي".

و أضاف برايس، إن الولايات المتحدة تدرس جميع  الخيارات التي تسمح لها بدعم ومساندة الشعب الكوبي.

البيت الأبيض كوبا بايدن الخارجية الأمريكية اخبار العالم

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