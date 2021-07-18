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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. حلا شيحة ترد على والدها : أنا مش مخطوفة .. وجوزي بيحبني .. وأحمد حلمي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز - حلا شيحه ووالدها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

 

مصدومة من كلامه .. حلا شيحة ترد على والدها : أنا مش مخطوفة .. وجوزي بيحبني

علقت الفنانة حلا شيحة على الهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضيه بسبب اعتراضه على ظهورها في كليب تامر حسني الجديد .


أخر ظهور لـ ياسمين عبد العزيز في غرفة العمليات.. صورة

يعرض صدى البلد أخر ظهور للنجمة ياسمين عبد العزيز من غرفة العمليات قبل إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.

 

تجري عملية صعبة.. أحمد حلمي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

طلب الفنان أحمد حلمي من جمهوره الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها المستشفى، وذلك من خلال خاصية ستوري على على حسابه بإنستجرام.

بعد تصدرها التريند.. موعد عرض مسلسل الحرامي 2 لـ رانيا يوسف
تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث جوجل، بعد تصريحات نسبت لوالدها ويتحدث فيها عن تربيته الدينية لها.

 

مبروك علينا.. محمد حماقي يحتفل بتتويج الأهلي بالعاشرة

احتفل المطرب محمد حماقي بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز.
 

اخبار الفن تامر حسني أحمد حلمى المستشفى رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف ياسمين عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي المطرب محمد حماقى الحرامى 2

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